COVID-19 a globalizácia. Chuligánstvo je odpoveď na neistotu, ktoré nám obe prinášajú.

Sobotňajší protest v Bratislave nám ukázal viac, než iba to, čo dokážu chuligáni, keď im požehná ich patrón Marián Kotleba.

Ilustračné foto (Florian Olivo / Unsplash)

Je prejavená vulgárnosť, naozaj tým, čo považujeme za slušnosť a cesta k prosperite?

Na úvod si povedzme, že iba jedna skupina protestujúcich sa prejavila agresívne. Táto úvaha je o nich a im podobných.

Začnime slovom "globalizácia".

Sú ľudia, ktorí považujú globalizáciu za príležitosť. Je však veľa tých, ktorí v globalizácii vidia hrozbu. Globalizácia sa stala synonymom pre spoločenský chaos. Rýchle šírenie COVID-19 je produktom globalizácie.

Uznávaný teológ Tomáš Halík hovorí o globalizácii v súvislosti so svetovými náboženstvami. (Parafrázujem), inteligencia svetových náboženstiev nachádza k sebe cestu porozumenia cez ekumenizmus, veriaci tam dole však pociťujú strach zo straty identity, pretože svet v ktorom žijú vyzerá až príliš zložito.

Svet, a hlavne ten politický, je naozaj komplikovaný a častokrát ťažko predvídateľný.

Najmä preto, lebo v záplave povinností nemá každý z nás čas a silu na vzdelávanie sa v témach, ktoré nie sú čiernobiele. Taktiež preto, lebo výklad vecí sa k nám valí zo sociálnych sietí ešte skôr, než sa udalosti stanú. Ale napríklad aj preto, lebo slová ako "slušnosť", "spravodlivosť", "pravda" majú toľko rôznych významov, koľko ľudí ich vyslovuje.

Chuligánstvo je priamočiare a ploché.

Rozhľadený človek dokáže nachádzať vodítka aj v takomto zjavnom chaose. Pomáha aj poznanie toho, že história sa opakuje. Históriu však najprv musíme poznať a pochopiť. Pochopenie histórie nevyhnutne vyžaduje rozsiahlejšie vedomosti, tu z ekonómie, tu zo sociológie, tu z filozofie. To však nie je prípad chuligánov, ani ich patróna ĽSNS.

Mariánov fanúšik potrebuje zjednodušený pohľad na svet. Tak plochý, že mu neprekážajú ani veci, ktoré sú v protiklade s cieľom dosiahnuť blahobyt. Ekonomika, ako to navrhuje Marián, by skolabovala a mnohí z nás by sa prepadli do chudoby. Program ĽSNS som už dávnejšie analyzoval v článku Nezamestnanosť, chudoba a sociálne nepokoje...

Uzavretie štátnych hraníc, vystúpenie z NATO a EU, masívne výdavky na zbrojenie, odmietnutie očkovania sú priamou cestou k astronomickej nezamestnanosti a ťažko zvládnuteľným finančným výdavkom štátu.

Mariánovho fanúšika to však nezaujíma. On si v sobotu išiel odpaľovať svetlice na úrad vlády, heroicky zakričať niekoľko vulgarizmov a demonštrovať za nič. Neprišiel so žiadnym riešením súčasnej situácie COVID-19. On sa prišiel iba ukázať, možno aj pobiť, pretože tak to teraz cíti. Na rozdiel od "bratislavskej kaviarne" on často nerozumie ani len slovám, ktoré politici používajú, nieto ešte komplikovaným súvislostiam. On sa nechce prispôsobovať novým výzvam prichádzajúcim zvonka, tie ho iba zneisťujú.

Ak je evolučnou výhodou života schopnosť adaptovať sa na zmeny a vrcholom vývoja človeka je rozum, potom kotlebovec výrazne zaostáva.

Dá sa to vyjadriť aj inak. Mariánov fanúšik je retardovaný.

Naše životné osudy sú rôzne a za nedostatky nemusíme byť vždy plne a vedome zodpovední. Naše detstvo, vzťah k rodičom, šikana v škole, drogy, zlá partia kamarátov, chýbajúce podnety k osobnému rastu - to všetko formuje videnie seba samého a okolitého sveta.

Strach a frustrácia je už iba pochopiteľná cesta k agresii.

S kamarátom sme nedávno prišli k otázke.

Ako človek, ktorý má možno dosť svalov v ramenách, dosť guráže na Facebooku, ale nevenuje sa rozširovaniu poznania, prišiel k pochopeniu, že inteligentní ľudia sú pre neho hrozba?

Asi zo skúsenosti.

Ľudia, ktorí majú v rukách najväčšiu moc sú napríklad rečníci, politici, finančníci, manažéri, generáli. Títo majú nepomerne viac moci ako nabudení futbaloví ultras.

Jasným príkladom je vodca Marián, hlavná mediálna postava ĽSNS a jej ideový mysliteľ. Sedí v parlamente, jazdí na drahom aute, má veľký dom, veľa peňazí a slávu.

Ročné dieťa cíti moc rodiča ako aj svoju existenčnú závislosť na ňom. Mariána, ako vodcu, jeho fanúšik existenčne potrebuje. Marián legitimizuje jeho nenávisť a agresiu. A Marián preto nemusí mať svaly. Stačí, že mu hovorí z duše.

Čo ak sa vodca stratí v podzemí Leopoldova?

Naskytá sa šanca nahradiť vodcu.

Musíme si uvedomiť, že zastupiteľská demokracia umožňuje disponovať rovnakým hlasom agresívnemu kotlebovcovi ako aj osobnosti Nežnej revolúcie.

Je na nás vytvoriť spoločenskú požiadavku na sebavzdelávanie, osobný rast a shopnosť adaptovať sa na zmeny. Pretože zaostalosť, o ktorej tu hovorím, nie je žiadna vrodená predispozícia. Je to životný postoj, ktorý možno formovať.

COVID-19 prišiel nečakane. Nečakane prišli aj chuligáni do mesta.

Je vlastne normálne, že časť našej spoločnosti má aj takéto sebavyjadrenie. Bolo by priam divné, ak by neexistovali. Divné rovnako je, ak ich existuje príliš veľa.

Chuligáni a kotlebovci sú nešťastní ľudia, ktorí ťažko zvládajú svoj život. Preto potrebujeme vytvoriť podmienky, za ktorých nadobudnú väčší pocit istoty nad sebou aj verejným dianím. Bude to ťažká a dlhá cesta, zrejme na celé generácie.

Tak napríklad.

Potrebujeme pravidlá pre internetové médiá, aby ich vydavatelia nemohli šíriť polopravdy a hoaxy bez náležitej zodpovednosti, podobne ako v prípade tlačených periodík.

Potrebujeme reformu školstva, ktoré viac ako vedomosti bude uznávať porozumenie, konštruktívnu diskusiu a rešpekt.

Potrebujeme prirodzené autority, ktoré budú ľudí motivovať k tomu, stať sa lepšími členmi našej spoločnosti.

Potrebujeme vzdelancov, ktorí budú vysvetľovať zložité odborné témy jednoduchým jazykom.

Potrebujeme aj multikultúrne komunity, ktoré nám ponúknu zážitok toho, že ľudia z vonku sú lepší než si predstavujeme v našej slovenskej domácej izolácii.

Potrebujeme viac progresívnych politikov, ktorí prídu s dlhodobou víziou pre naše mestá a krajinu.

A možno nám iba stačí vypnúť Facebook.